Kind vergrendelt autodeuren, politie tikt ruit in

Publicatie: wo 11 april 2018 14.32 uur

BURGUM - Een klein meisje heeft zichzelf woensdag rond het middaguur ingesloten in de auto. Dit gebeurde ter hoogte van het Kruidvat aan de Markt in Burgum. Het meisje zat op de achterbank en was aan het spelen met de autosleutels terwijl haar moeder de boodschappen inlaadde. Op een zeker moment drukte ze de autodeuren op slot en liet ze de sleutels op de vloer vallen.

De politie is ter plaatse gekomen omdat de klep en deuren van de auto niet meer geopend konden worden. Een garagehouder is tevens ter plaatse gekomen maar deze kon zo snel het portier niet van het slot krijgen. Er is vervolgens besloten om een ruit aan de bijrijderskant in te tikken. Een agent tikte de ruit eruit en klom vervolgens door het raam in de auto om de deuren weer te ontgrendelen.