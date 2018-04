Van Smaak-chauffeur rijdt zich klem in tunnel

Publicatie: wo 11 april 2018 14.14 uur

OPEINDE - De chauffeur van een Van Smaak bus is woensdagmiddag klem komen te zitten in de tunnel van de Rydwei bij Rottevalle. De bestuurder reed richting De Tike en had niet in de gaten dat zijn voertuig te hoog was voor de tunnel.

De bus kwam vast te zitten onder de tunnel en raakte hierdoor fors beschadigd. Berger Bcf is ter plaatse gekomen om het voertuig te bergen.

FOTONIEUWS