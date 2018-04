Criteria voor zonnepanelen Smallingerland

Publicatie: wo 11 april 2018 11.30 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland heeft richtlijnen voor zonnevelden en zonnepanelen op geluidswallen vastgesteld. Met de toetsingcriteria wordt er richting gegeven aan plannen voor grootschalige zonne-energie. Smallingerland ziet deze vorm van duurzame stroom als een substantieel onderdeel voor de doelstelling om afscheid te nemen van fossiele energie.

Om de impact van panelen op de omgeving zo klein mogelijk te maken zijn er uitgangspunten geformuleerd voor de opstelling, de kleur en randafwerking van de panelen. Voor industriegebieden zijn de eisen lichter, op andere plekken moeten de panelen bijvoorbeeld zwart zijn of een kleur hebben die in het landschap past.

Opmerkelijk is dat in de richtlijnen specifiek wordt gezegd dat blauw niet wenselijk is. GroenLinks-voorman Piet de Ruiter stelde de vraag waarom specifiek ‘blauw’ hier wordt uitgesloten. "In onze ogen is passend in het landschap voldoende." Wethouder Ron van der Horst fronste zijn wenkbrauwen. "Ik moet hier het antwoord op schuldig blijven. Ik weet niet waarom blauw hier specifiek wordt benoemd." Als navraag leert dat er geen goed argument is om specifiek blauw uit te sluiten, wordt dit uit de tekst geschrapt.