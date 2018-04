Seinen op groen voor zorgboerderij Dâ€™compagnie

Seinen op groen voor zorgboerderij D’compagnie

Publicatie: wo 11 april 2018 11.00 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - De realisatie van maximaal elf zorgappartementen aan De Feart in Drachtstercompagnie kan doorgaan. De gemeente Smallingerland ziet geen enkele reden om niet af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

De huidige b&b in de woonboerderij wordt beëindigd. De eigenaren verhuizen om de bijzondere woonvorm mogelijk te maken. Tien mensen komen in de voormalige boerderij, één in de bijbehorende stookhut. De bewoners krijgen 24-uurs zorg en hebben de beschikking over een eigen woonruimte. Er komt een gezamenlijke keuken en een gedeelde woonkamer.

Vanuit de omgeving kwamen er geen bezwaren tegen het plan. Ook de gemeenteraad had dinsdagavond geen enkele vraag en gaf binnen enkele seconden groen licht.