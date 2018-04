Vier ton voor vertrokken Caparis-directeuren

Publicatie: wo 11 april 2018 10.32 uur

DRACHTEN - Klaas Weissenbach en Tjerk Sinnema kregen in 2016 401.000 euro mee nadat zij als directeuren van Caparis waren opgestapt. Over de verdeling van deze gouden handdrukken blijft echter een zweem van geheimzinnigheid hangen.

De gemeenteraad van Smallingerland deed dinsdagavond met een motie een poging om inzicht te krijgen in de hoogte en de wijze van financiering van deze ‘afkoopsommen’. Hierover is met de twee bestuurder een geheimhoudingsclausule afgesproken. "De vergoedingen zijn met gemeenschapsgeld gefinancierd en het college heeft bovendien een informatieplicht", verklaarde fractievoorzitter Sipke Hoekstra van de VVD.

Wethouder Jos van der Horst gaf aan dat het bedrag van 401.000 euro in het jaarverslag van Caparis wordt vermeld. Daarmee voldoet de naamloze vennootschap aan haar verplichtingen om financieel transparant te zijn. Toch erkent Van der Horst ook dat Caparis wel transparanter kan zijn. "De wet geeft die mogelijkheid niet. Het college wil zijn best doen, maar met de handen in het vuur durf ik te voorspellen dat dit niet gaat lukken."

Op initiatief van SP'er Ramon Vos is de motie aangepast om Caparis in de toekomst transparanter te laten functioneren. "Wij zijn als gemeente immers ook voor een achtste bestuurder", doelend op de acht Friese gemeenten die samen eigenaar van de sociale werkvoorziening zijn.