Frisian Flag 2018 begonnen

Publicatie: di 10 april 2018 22.21 uur

LEEUWARDEN - Omwonenden van de vliegbasis Leeuwarden zullen het vast al gemerkt hebben: Frisian Flag 2018 is vanaf maandag van start gegaan.

Gedurende twee weken per jaar oefenen militaire vliegers in grootschalig optreden vanaf vliegbasis Leeuwarden. Twee maal per dag kiezen ruim 40 straaljagers uit diverse landen het luchtruim, om boven de Noordzee, Noord Duitsland en een deel van Denemarken, te trainen in samenwerken.

Dit jaar doen er vliegers uit Nederland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Amerika en Polen met de oefening mee. Dit levert een diversiteit aan vliegtuigen op. De oefening loopt nog tot volgende week vrijdag.

De deelnemende Amerikaanse vliegers maken een tour door Europa, onder operatie Atlantic Resolve. Door aan diverse oefeningen in Europa deel te nemen, laat Amerika zien dat ze hun Europese bondgenoten niet vergeten zijn, en daar waar nodig zullen steunen. In het kader van deze operatie, zijn de Amerikaanse F-15 straaljagers al sinds half maart op de vliegbasis Leeuwarden aanwezig en trainen ze al met de Nederlandse F-16's mee.

Deelname aan Frisian Flag, maakt onderdeel uit van de tour van de Amerikanen.

FOTONIEUWS