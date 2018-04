Uitslaande brand bij transportbedrijf in Tijnje

TIJNJE - Omstreeks 20.00 uur is er dinsdagavond brand uitgebroken bij De Boer Transport BV aan de Bregeleane in Tijnje. De brandweer is met meerdere brandweervoertuigen ter plaatse gekomen om het vuur te bestrijden. Na zo'n 40 minuten kon de brandweer al het sein 'brand meester' geven.

Het betrof volgens de brandweer een loods van 50 bij 50 meter die in brand stond. Er zijn twee tankautospuiten en een hoogwerker uit Heerenveen ingezet. De brand zou zijn ontstaan in het kantoorgedeelte van de loods. Dankzij de snelle inzet van de brandweer kon de loods behouden blijven.

De brandweer laat verder weten dat er geen personen meer in de loods aanwezig waren. Er zijn twee personen door het ambulancepersoneel onderzocht omdat ze rook hadden ingeademd. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

