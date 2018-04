Diana Hoekstra (20) wint Spavo Award 2018

Publicatie: di 10 april 2018 19.28 uur

SURHUISTERVEEN - Diana Hoekstra heeft deze keer de Spavo Award in de wacht gesleept. Hoekstra speelt bariton bij Blaast de Bazuin uit Surhuisterveen en gooide afgelopen zaterdag op het Spavo Spring Concert hoge ogen. Met haar uitvoering van de baritonsolo Donegal Bay maakte ze veel indruk.

De twintigjarige Hoekstra heeft een prachtige klank en kan veel gevoel in haar spel leggen. Ook de techniek van het musiceren heeft ze goed in de vingers.

Namens de Vereniging Spavo reikte voorzitter Joop Atsma het bij de award horende sieraad, een zilveren ketting, aan Diana Hoekstra uit. "Diana is heel getalenteerd. Geweldig. We hopen dat ze haar talenten blijft inzetten in de muziek, want dat doet ze heel erg goed." Diana Hoekstra neemt bij brassband Blaast de Bazuin uit Surhuisterveen de eerste baritonpartij voor haar rekening. Verder speelt ze ook bariton bij brassband Concordia uit Buitenpost. Diana woont in Buitenpost en studeert in Groningen.