Speciale 'topping' op fietspad langs N355

Publicatie: di 10 april 2018 17.15 uur

TYTSJERK - Het fietspad tussen Leeuwarden en Tytsjerk, langs de N355, heeft dinsdag een bijzondere toplaag gekregen. Het fietspad was toe aan een opknapbeurt. Daarnaast bestond er de wens om het fietspad te verbreden. In plaats van gewoon een nieuwe laag asfalt aan te brengen, daagde de provincie Fryslân de markt uit om met een duurzaam alternatief te komen.

Meerdere aannemers gaven gehoor aan deze oproep en leverden een innovatief idee in. Het beste idee kwam van Schagen Infra. Zij ontwikkelden een product met de naam: White Topping.

White Topping

Het White Topping-principe betekent dat er een dunne laag beton over de bestaande verharding wordt aangebracht. Vernieuwend is dat er in het betonmengsel kunststof vezels zitten, deze maken het beton extra sterk. Hierdoor is het aanbrengen van slechts een dun laagje voldoende. Dit bespaart grondstoffen. Een ander voordeel is dat er geen ingrijpende maatregelen nodig zijn aan de bestaande verharding. De topping kan er zo overheen.

De werkzaamheden duren nog tot 7 mei 2018, daarna mogen fietsers over het White Topping-pad fietsen.