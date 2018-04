Berging Lancaster: geen spoor boordschutter

Publicatie: di 10 april 2018 13.39 uur

EARNEWâLD - Er zijn geen sporen aangetroffen van de vermiste Canadese vliegenier Francis Cooper die in de Lancaster zat, die in 1942 neerstortte bij natuurgebied De Alde Feanen. Dat meldt de lokale omroep. De menselijke resten die in 2017 werden gevonden, zijn niet van Cooper. Ze zijn van de omgekomen piloot Peter Joslin, die in Wartena ligt begraven. Tijdens de berging van het toestel was er hoop dat Cooper in het toestel zat.

De officiële uitkomsten van het onderzoek worden binnenkort bekendgemaakt. Aanstaande zondag is er een officiële opening van het monument voor de omgekomen bemanningsleden bij de Ald Dwinger. Het monument, een zwaluwenmuur, is gemaakt door de Friese architecte Nynke Rixt Jukema. Bij de besloten plechtigheid zijn meer dan veertig nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden aanwezig.