WÃ¢ldrock inspiratie voor festival SOA in Surhuizum

Wâldrock inspiratie voor festival SOA in Surhuizum

Publicatie: di 10 april 2018 12.47 uur

SURHUIZUM - Er wordt weer een nieuwe rock- en metalfestival georganiseerd in Friesland: Surhuzum Open Air. Een groep van veertien mannen en één vrouw uit het dorp betreurde dat de metalfestivals in Burgum en Dokkum tot een einde kwamen en besloten om het heft in eigen handen te nemen. Op 7 juli zal het festival voor het eerst worden georganiseerd bij het buurtschap Ophûs.

Er zijn inmiddels zeven bands vastgelegd voor SOA, waaronder vier tributebands. Die zullen onder meer werk van Pearl Jam, Iron Maiden, AC/DC en Metallica spelen. De online kaartverkoop voor SOA is inmiddels gestart. Voor meer info: www.soa.frl.