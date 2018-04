Harkemasters halen verhaal na massale vechtpartij

Publicatie: ma 09 april 2018 19.30 uur

LEEUWARDEN - Een massale vechtpartij in een feesttent in Harkema, op 1 mei 2016, kreeg maandag bijna twee jaar na dato voor drie inwoners van die plaats een staartje. Het drietal, 20, 26 en 29 jaar, was na de vechtpartij met nog drie anderen in een taxibus naar Augustinusga gegaan om verhaal te halen bij degene die in hun ogen de aanstichter van de knokpartij was geweest. "We wilden met hem praten", zei één van de verdachten.

Stuk hout

Het was behoorlijk uit de hand gelopen. De mannen zochten de woning op en bonkten op de ramen. Daarbij zou een ruit in de voordeur zijn gesneuveld. De bewoner zou al op bed hebben gelegen, zijn vriendin waarschuwde hem en belde 112. Volgens de verdachten pakte de man een stuk hout van een kast, wat voor hun het teken was om weg te wezen. Daarmee was het nog niet gedaan.

Shovel

Kennelijk had de Stynsgeaster een kennis gebeld, die kwam aanzetten in een shovel. De man en de vrouw gingen vervolgens in de auto op zoek naar de Harkemasters. De vrouw vond de groep, ze liepen op de Boskkamp. Vanaf dat punt liepen de lezingen uiteen. De vrouw had verklaard dat ze stapvoets reed, toen plotseling meerdere personen voor de auto sprongen. Eén van de mannen zou met een zogeheten balsteen de voorruit van de auto hebben vernield. Ook sneuvelde er een zijruit van de auto.

Noodweer

Volgens de verdachten was de vrouw met grote snelheid op hun ingereden en moesten ze rennen voor hun leven. De 29-jarige zei dat hij met een steen had gegooid, maar hij zou de auto hebben gemist. Hun advocate vond dat er sprake was geweest van noodweer, maar daar dacht rechter Klaas Bunk anders over. Hij veroordeelde de oudste twee verdachten tot een werkstraf van 70 uur.

Knietje in het gezicht

De 20-jarige verdachte kreeg een werkstraf van 60 uur. Hij had ook nog een mishandeling achter zijn naam staan. Op 10 december vorig jaar had hij bij een café in Buitenpost iemand een knietje in het gezicht gegeven. De verdachten verbaasden zich erover dat zij zich als enigen voor de rechter moesten verantwoorden, terwijl ze met z'n zessen waren. Officier van justitie Charlotte Cromwell zei daarover dat de andere betrokkenen ook nog wel een reactie van het Openbaar Ministerie konden verwachten.