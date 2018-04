GBA wil uitleg vertrekpremie directeuren Caparis

09 april 2018

BUITENPOST - GemeenteBelangen Achtkarspelen wil van het college van B&W opheldering over de gouden handdrukken voor de directeuren van Caparis. De twee opgestapte directeuren van het sociaal werkbedrijf Caparis kregen in 2016 een vertrekbonus. Het bedrag is onder de pet gehouden door de raad van commissarissen van Caparis en de wethouders van de aangesloten Friese gemeenten.

GBA wil weten wanneer en hoe is het college van deze vertrekvergoedingen op de hoogte is gesteld en waarom de gemeenteraad niet is geïnformeerd hierover. Ook wil het GBA weten of het college alsnog van plan is om de raad te informeren.