'Striptease' bij tankstation:voorwaardelijke straf

Publicatie: ma 09 april 2018 16.45 uur

LEEUWARDEN - Een 41-jarige inwoner van Grou kreeg maandag van de politierechter in Leeuwarden een voorwaardelijke werkstraf omdat hij tot drie keer toe een soort striptease had uitgevoerd bij een tankstation aan de Alde Rykswei in Akkrum. Het kwam er in feite op neer dat de Grouster tot drie keer toe zijn blote billen had laten zien bij het tankstation. De eerste keer was dat vastgelegd door een beveiligingscamera van het tankstation.

Blote kont

De Grouster was 's ochtends vroeg voor de deur gaan staan en had vervolgens zijn broek laten zakken en zijn blote billen getoond. Dat was op 29 januari vorig jaar. Hij kwam van een feestje en wilde volgens eigen zeggen sigaretten halen. Toen hij ontdekte dat de tankshop gesloten was, toonde hij zijn blote kont aan de camera. Bijna een maand later stapten achter elkaar drie verontruste klanten bij de tankshop naar binnen.

Trainingsbroek

De klanten zeiden tegen de medewerkster van het tankstation dat iemand in zijn blote billen in een auto zat. Volgens de klanten had de man duidelijk zijn achterwerk tegen de autoruit gedrukt. Een dag later was de man weer gezien, bij hetzelfde tankstation. Volgens de Grouster viel het allemaal wel wat mee. Hij zou bezig zijn geweest zijn trainingsbroek aan te trekken, nadat hij bezig was geweest foto's te maken van zijn billenpartij.

Erotische kleding

Hij en zijn vriendin zouden wel vaker erotische kleding aantrekken om daar vervolgens foto's van te maken. Bij het tankstation droeg hij een string. Hij was nogal geschrokken, dat hij door agenten van huis was gehaald en vervolgens door de zedenpolitie was verhoord. Het zou juist niet zijn bedoeling zijn geweest om zijn achterwerk aan derden te tonen. "Het allerlaatste wat ik wil, is door anderen gezien te worden", zei de Grouster.

Niet verstandig

Hij vond het 'heel erg triest' dat andere mensen van hem waren geschrokken en dat hij een schennispleger werd genoemd. "Ik denk dat er een hoop mensen zijn die dit doen", zei de Grouster. Hij erkende wel dat iets dergelijks doen op een openbare plek als een tankstation 'niet zo verstandig' was. Hij wist nu wel dat dit soort dingen achter de voordeur thuishoorden.

Oprecht

De rechter en de officier van justitie gingen er vanuit dat de man zijn lesje wel had geleerd. Op de officier kwam de Grouster in ieder geval oprecht over. Zij eiste een werkstraf van 40 uur, maar dan geheel voorwaardelijk. De officier hield er rekening mee dat het om feiten ging die alweer wat ouder waren. De rechter nam de eis over: 'De officier verwacht dat u het niet meer zult doen, ik ook'.