Inbrekers gepakt dankzij bericht op Facebook

Publicatie: ma 09 april 2018 14.35 uur

LEEUWARDEN - Facebook ligt momenteel tegenwoordig zwaar onder vuur, maar de sociale netwerksite heeft ook zijn goede kanten. Dankzij Facebook kwam de politie op het spoor van twee inbrekers, die uit een telecomwinkel in Dokkum vijf gloednieuwe telefoons hadden gestolen. Een 21-jarige inwoner van Twijzelerheide bleek een vriend getipt te hebben: via Facebook Messenger had hij gezegd dat er Samsung telefoons lagen in de etalage van M&S Telecom aan de Aalsumerpoort in Dokkum.

Vlak daarna, in de nacht van 11 augustus 2016, vond de inbraak plaats. Het kon bijna geen toeval zijn, maar toch ontkende de Twijzelerheidster maandag op de zitting van de rechter Tim Wassink dat hij bij de inbraak betrokken was geweest. De inbrekers hadden met een moker de etalageruit kapot geslagen en uit een vitrine vijf gloednieuwe telefoons en een powerbank gestolen. Ze gingen er op een crossmotor vandoor.

De andere dader was opgepakt en had besloten schoon schip te maken. Als mede-dader had hij de Twijzelerheidster aangewezen. Die zei geen idee te hebben waarom de inbreker dat had gezegd. Hij zei dat hij alleen op Facebook had gezegd dat de telefoons er lagen, groter zou zijn aandeel niet zijn geweest. Officier van justitie Riemke van der Zee was er van overtuigd dat de Twijzelerheidster de tweede dader was geweest.

De andere dader had niet alleen de Twijzelerheidster aangewezen. "Hij belastte daarmee ook zichzelf", zei Van der Zee. Zij eiste een werkstraf van 100 uur. Ook rechter Wassink oordeelde dat het Facebook-bericht was bedoeld als tip. De rechter nam de eis van de officier over. Wassink hield er rekening mee dat de verdachte een beperkt strafblad had. De Twijzelerheidster moet de schade, 445 euro, aan de Telecomwinkel vergoeden.