Echtpaar Hoks uit Burgum 60 jaar getrouwd

Publicatie: ma 09 april 2018 13.39 uur

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel bezocht maandagochtend het echtpaar Freddy en Fokje Hoks uit Burgum. Het was namelijk zondag 8 april de dag dat zij 60 jaar getrouwd waren. Gebben bracht namens de gemeente de felicitaties over. Als cadeau had hij de trouwakte uit 1958 bij zich.

Het echtpaar Hoks trouwde in de gemeente Opsterland en verhuisde in de jaren '80 naar een vrijstaande woning in Burgum waar ze nu nog altijd wonen. De familie Hoks staat in Burgum en omstreken bekend vanwege het feit dat ze zich voor vele zaken tomeloos inzetten. Tientallen jaren waren ze zeer betrokken bij de Hervormde Kerk en Glinstra State. Niets was voor hun te veel om te doen.

Bij de familie Hoks is iedereen welkom en buitenlandse gasten van het dansfestival en diverse koren konden rekenen op een warme plek om te overnachten. Eind jaren '90 haalden ze het Poolse koor Non Serio naar Burgum en organiseerden ze jarenlang de optredens in diverse dorpen in de omgeving. Later deden ze precies hetzelfde met het jongenskoor Dzvinochok dat tot op de dag van vandaag nog met enige regelmaat Burgum (en Nederland) bezoekt.

Het echtpaar woont zelfstandig in Burgum. Ze hebben twee kinderen en twee kleinkinderen.

