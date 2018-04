Biovergister K'tille 'komt 600 meter verder'

Publicatie: za 07 april 2018 09.48 uur

KOOTSTERTILLE - De biovergister van Kootstertille komt zo'n 600 tot 800 meter verder van het dorp te liggen. Er is een alternatieve locatie gevonden op de plek van een zanddepot aan de Westkern 10. Om de verhuizing te betalen moet de gemeente Achtkarspelen wel 260.000 euro betalen voor de verhuizing van het zanddepot, hogere prijs van de grond en de kosten van de procedures.

Eerder was het plan om de biovergister een plek te geven aan de Westkern 6. In het dorp was groot verzet tegen de komst van de biovergister. Of deze alternatieve locatie de zorgen wegneemt, moet nog duidelijk worden.