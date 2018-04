Koninklijke onderscheiding voor Freerk Hamstra

Publicatie: vr 06 april 2018 21.12 uur

EASTERMAR - Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel reikte vrijdag een Koninklijke Onderscheiding uit aan Freerk Hamstra (71) uit Eastermar. De heer Hamstra wordt benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij werdt onderscheiden voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger bij Voetbalvereniging Eastermar (VVE), Bridgeclub Surhuisterveen e.o. en Tennisvereniging Marslach in zijn woonplaats. De uitreiking was tijdens de ledenvergadering van de tennisvereniging waar de heer Hamstra afscheid neemt als bestuurslid.



Voetbalvereniging Eastermar

Freerk Hamstra is sinds de oprichting in 1969 een belangrijke schakel in de voetbalvereniging Eastermar. Vanaf het begin nam hij actief deel aan het spel, trad op als grensrechter en deed ook meteen al het andere voorkomende vrijwilligerswerk. Zo was hij elftalleider (zowel bij de jeugdteams als bij de senioren), verzorger van verschillende teams, gediplomeerd en gecertificeerd KNVB-scheidsrechter, hielp bij het bespeelbaar maken van de velden, was organisator van feestavonden en sponsorwerver. Eigenlijk heeft Hamstra altijd als ‘stille kracht’ gewerkt voor de voetbalvereniging, meer tussen de coulissen dan in de schijnwerpers, tot op de dag van vandaag.



Bridgeclub Surhuisterveen e.o.

Na zijn pensionering in 2011 is de heer Hamstra begonnen met zijn vrijwilligerswerk voor Bridgeclub Surhuisterveen e.o. Voor deze bridgeclub organiseert hij trainingen en competities. Hamstra zorgt ervoor dat de mensen in Eastermar enthousiast worden voor bridgen en hij helpt daarbij met het opzetten van bridgemiddagen, trainingen etc. Hamstra heeft er daarom 5 jaar geleden voor gezorgd dat Bridgeclub Surhuisterveen een dependance kreeg in Eastermar. Hij organiseert hier de donderdagmiddag-competitie. Hij doet dit met veel enthousiasme. Veel, voornamelijk oudere mensen, heeft hij zo weer in het maatschappelijk leven betrokken.



Tennisvereniging Marslach

Bij Tennisvereniging Marslach is Freerk Hamstra ruim 15 jaar baancommissaris. Hij onderhoudt de tennisbanen en doet dat op een meer dan voortreffelijke manier. Groot onderhoud door een extern bedrijf is daardoor niet nodig en bespaart de tennisvereniging veel geld. Tevens bepaalt Hamstra of de banen wel of niet bespeelbaar zijn. Sinds 2013 zit Hamstra in het bestuur. Het terrein rondom het sportcomplex is opgeknapt. Ook daar heeft hij de nodige uren in gestoken.



Al met al een man met clubliefde die niet op een uurtje meer of minder vrijwilligerswerk kijkt.