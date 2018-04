Huis van de maand: Franklinstraat 6 in Buitenpost

Publicatie: vr 06 april 2018 16.50 uur

BUITENPOST - Vraagprijs € 449.500,--

Vrijstaand goed onderhouden woonhuis met uitbouw aan de achterzijde en bedrijfsruimte gelegen op een ruim perceel van 2010 m2.

Indeling: entree, hal met kelder, toilet met fontein en meterkast, keuken ca. 14m² met een nette keukenopstelling voorzien van o.a. een luxe fornuis met oven van het merk Pelgrim, lichte eetkamer van ca. 24 m² met houtkachel, bijkeuken met cv-opstelling en vaste kasten, sfeervolle woonkamer van ca. 43 m² met open haard.

Eerste verdieping: overloop, vier ruime slaapkamers van resp. ca. 11, 12, 14 en 17 m². De slaapkamers aan de voorzijde hebben toegang naar het balkon. Nette badkamer met douchehoek, ligbad en wastafelmeubel.

De tuin aan de voorzijde is ingericht met een terras en groot gazon. De achtertuin is grotendeels bestraat, nagenoeg onderhoudsvrij en door het besloten karakter biedt deze tuin u veel privacy.

Achter het huis staan de bedrijfsruimten bestaande uit een loods van ca. 195 m² met toegang tot een opslagruimte van 116 m² en een showroom van 80 m². Achter deze bedrijfsruimte is een verhard terrein met een overkapping van ca. 110 m².

Buitenpost is een geliefde woonplaats met een hoog voorzieningenniveau op het gebied van o.a. basisscholen, voortgezet onderwijs, winkelaanbod en sportaccommodaties. Bovendien is er een treinverbinding naar Groningen en Leeuwarden.

Info:

Het huis is gebouwd in 1997 en is goed geïsoleerd. Het wordt verwarmd middels een Nefit HR combiketel uit 2015. Het is geschilderd in 2011.

Het huis is gebouwd in 1997 en is goed geïsoleerd. Het wordt verwarmd middels een Nefit HR combiketel uit 2015. Het is geschilderd in 2011.