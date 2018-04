Achtkarspelen: CDA, CU en GBA willen samen

Publicatie: vr 06 april 2018 14.37 uur

BUITENPOST - Deze week hebben gesprekken plaatsgevonden tussen informateur Joop Atsma en vertegenwoordigers van alle fracties in de gemeenteraad van Achtkarspelen. Uit deze gesprekken is gebleken dat de fracties van CDA, CU en GBA de intentie hebben te onderzoeken of samenwerking om te komen tot een meerderheidscoalitie mogelijk is.

Deze eerste stap sluit op voorhand de mogelijke deelname van een vierde partij niet uit. Met het oog hierop zijn vervolgafspraken gemaakt om a.s. woensdag met elkaar verder te spreken.