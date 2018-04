Eis werkstraf voor dodelijk ongeval met minikraan

Publicatie: vr 06 april 2018 13.54 uur

LEEUWARDEN - Een botsing tussen een minikraan en een busje van de gemeente Opsterland, op 1 september 2016, op de Compagnonsfeart in Wijnjewoude, liep fataal af voor de bestuurder van het busje, een 51-jarige inwoner van Hoornsterzwaag. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder van de minikraan, een 76-jarige inwoner van Wijnjewoude, moest zich vrijdag voor de Leeuwarder rechtbank verantwoorden.

De Wijnjewoudster was 'ingevallen' voor de vaste kraanbestuurder, die bezig was bij de woning van de zoon van de verdachte. De Wijnjewoudster, zelf een ervaren kraanbestuurder en een oud-collega van de andere machinist, nam het werk over. De man was bezig zand dat in de berm lag weg te scheppen. Zelf kon hij eigenlijk niet goed vertellen wat er gebeurd was. Hij was bezig met de kraan en op het moment dat hij wou kijken of er iets aankwam, was de auto er volgens hem ook al.

De bus werd letterlijk in het voorruit geschept door de graafbak en sleurde de minikraan mee naar de andere kant van de weg. De politie kwam tot de conclusie dat het ongeval was te wijten aan de kraanbestuurder. Uit de sporen bleek volgens de politie dat de kraan voor de bestuurder van de bestelbus bijna niet zichtbaar is geweest. Andersom had de kraanbestuurder nauwelijks zicht op de weg. Bovendien zou de arm van de kraan boven de weg hebben gehangen, daar was de bus tegenaan gebotst.

De verdachte had volgens officier van justitie Amrah Hertogs de nodige voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Hij had verkeerspilonnen op de weg kunnen zetten en hij had het zwaailicht op de kraan aan kunnen zetten. De volgens de officier meest simpele oplossing was geweest om iemand op de weg te zetten die eventueel het verkeer kon regelen. De officier eiste een werkstraf van 150 uur. Zij hield rekening met het blanco strafblad van de verdachte en diens gevorderde leeftijd.