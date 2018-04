Ontwerpen 49e Gondelvaart op wielen bekend

Publicatie: vr 06 april 2018 11.12 uur

DROGEHAM - Het was een druk bezochte blokhoofdenvergadering in de Fakkel te Drogeham. Daar presenteerden de buurten/ groepen de ontwerpen voor de 49ste editie.

Ook dit jaar hebben de buurten/groepen weer prachtige ontwerpen laten zien. De ene groep kwam met een tekening de ander kwam met een maquette of een aanwijzing naar het onderwerp.

Het bestuur is super enthousiast over de ontwerpen en de titels. Hierbij enkele titels die voorbij zullen komen tijdens de Gondelvaart op wielen te Drogeham: Carrus Navalis, Bizonjacht, Pippi, Kermis, Catwalk en Lego City. Ook besteedt een gondel aandacht aan The Voice of Holland.

De Gondelvaart op wielen in Drogeham is op vrijdag 21 en zaterdag 22 september 2018.

