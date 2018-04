Emotionele discussie over Jobinder in Dongeradeel

Publicatie: do 05 april 2018 22.07 uur

DOKKUM - Hoewel er met succes hard gewerkt wordt aan de verbeteringen van Jobinder, ontstond er donderdagavond in de raadscommissie Mienskip van de gemeente Dongeradeel een emotionele discussie over het onderwerp. Jobinder verzorgt het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en de Opstapper in de regio Noordoost-Friesland. Aanleiding voor de discussie waren een heel pakket aan schriftelijke vragen van Dongeradeel Sociaal en een betoog van fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries. Hij stelde dat er een mogelijke overschrijding van tonnen aan zat te komen. Zijn onderbouwing werd na een emotionele vragenronde door de wethouder direct onderuit gehaald.

Jobinder kampte na de introductie begin dit jaar met een aantal problemen. In een aantal gevallen verscheen er geen taxi of wilde de chauffeur het kind niet brengen naar de plek waar het kind voorheen altijd wel werd afgezet. Het mobiliteitsbureau dat voor de aansturing van de taxi’s zorgde, voerde een aantal verbeteringen door en dat had effect. Omdat de Vries ontevreden was over de antwoorden op zijn vragen, ging hij op eigen onderzoek uit. “Wij kinne der neat my. Wat it ûs oanbelanget, binne it gjin antwurden”, gaf De Vries als motivatie. “Ik fyn it echt in klap yn it gesicht fan de minsken dyt de klachten hawwe.”

De Vries nam stevig stelling tijdens de raadscommissie. Volgens hem stevende Jobinder door de inhuur van meer taxibusjes, het extra melden van loze ritten en de inzet van tijdelijke chauffeurs af op een extra kostenpost van enkele tonnen euro’s. Meerdere raadsleden verbaasden zich over de toon en de feiten die De Vries presenteerde. Jannie van Midlum van Algemeen Belang Dongeradeel reageerde vol ontsteltenis en emotioneel op de woorden van de Vries. Willem van der Bent deed dat wat beheerster: “Het CDA verbaast zich enorm over de discussie en met name over de inbreng van de heer de Vries. Als hij harde cijfers heeft, die hierin van belang zijn, dan is het misschien verstandig is om die met de rest te delen”.

Wethouder Pytsje de Graaf zat op het puntje van de stoel en kon haar ergernis nauwelijks verbergen tijdens de discussie. Na de zoveelste interruptie kreeg ze eindelijk de kans om het woord te nemen. “Foarsitter hiel graach, want dit giet te fier. Hjir wurde dingen de wrald yn holpen dy’t net kloppe”, reageerde de Graaf vol vuur. “Al dizze praatsjes gean in eigen leven leiden. De Vries hat by ferskillende minsken west, mar net by it mobiliteitsbureau. Dêr binne de sifers te heljen”. De Graaf – die iedere maandag langs het mobiliteitsbureau gaat - kon ook melden dat de uitvoering van Jobinder binnen de begroting blijft. Wico Fennema van de ChristenUnie vatte de discussie aan het eind van de avond in nuchtere woorden samen. “Fan e junes hawwe us mei syn allen wer aardich belachelijk oanstelt.”