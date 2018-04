Ex-Grouster zou achter inbraken Kruidvat zitten

Publicatie: do 05 april 2018 18.00 uur

LEEUWARDEN - In de -korte- periode dat een Leeuwarder (24) in Grou woonde, zou hij zich allesbehalve als een brave burger hebben gedragen. De man moest zich donderdagmiddag voor de rechtbank verantwoorden voor maar liefst zestien strafbare feiten, voornamelijk diefstallen, gepleegd in 2015. Zelf ontkende hij alles of hij beriep zich op zijn zwijgrecht. Hij zou betrokken zijn geweest bij twee inbraken bij het Kruidvat in Grou, op 9 en 19 oktober 2015.

Bij beide inbraken werden sigaretten buitgemaakt. Een getuige had de inbrekers gezien en de verdachte herkend. Ook een medeverdachte, minderjarig en inmiddels door de kinderrechter veroordeeld, had gezegd dat de Leeuwarder aan de kraken had meegedaan. De man zou ook verantwoordelijk zijn geweest voor de diefstallen van een aantal snorfietsen, de meeste in Grou gepleegd.

Twee gestolen fietsen werden bij zijn broer in Leeuwarden aangetroffen. Een fiets die in Leeuwarden was gestolen, werd aangetroffen bij de woning in Grou, waar de man indertijd verbleef. Een inwoonster van Grou raakte haar fiets zelfs twee keer kwijt. Beide keren zou de Leeuwarder de dader zijn. De man wordt ook verantwoordelijk geacht voor de diefstal van twee boten en een paar buitenboordmotoren.

Ook zou hij spullen hebben gestolen bij herberg Oer it Hout, waarvan een deel werd teruggevonden in zijn woning. De man deed nogal laconiek over wat hem werd verweten. Dat was rechter Marc Brinksma ook opgevallen: 'Het lijkt wel alsof u het allemaal wel grappig vindt, alsof het een soort spelletje voor u is. Snapt u wat hier op het spel staat?' Wat officier van justitie Sierd Eijzenga betrof was dat de vrijheid van de Leeuwarder: de officier eiste 11 maanden cel. De rechtbank doet op 19 april uitspraak.