Auto vliegt over de kop op Parklaan

Publicatie: do 05 april 2018 17.32 uur

DOKKUM - Aan de Parklaan in Dokkum is donderdag rond 16.20 uur een automobilist over de kop gevlogen. Zijn voertuig kwam op zijn zij en 180 graden gedraaid op de weg tot stilstand.

De brandweer van Dokkum, een ambulance en de politie zijn ter plaatse gekomen om de bestuurder uit zijn benarde positie te bevrijden. De oudere man werd via de achterklep van de auto bevrijd en is daarna per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De automobilist reed over de Parklaan richting de Beukenlaan en kwam op een zeker moment door onbekende oorzaak in de rechter berm terecht en botste op de lantaarnpaal.

FOTONIEUWS