Dokkumer zit vast voor poging doodslag op vriendin

Publicatie: do 05 april 2018 17.30 uur

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank heeft donderdag het voorarrest van een Dokkumer (27) verlengd. De man heeft op 30 december zijn vriendin ernstig mishandeld. Hij zou de vrouw onder andere meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Dat was niet voor het eerst, op 9 maart 2016 kreeg de man van de politierechter een werkstraf van 60 uur en twee weken voorwaardelijke celstraf, ook omdat hij zijn vriendin had mishandeld.

De rechter bepaalde destijds dat de Dokkumer zich moest laten behandelen en dat hij samen met de reclassering moest werken aan een oplossing voor zijn financiële problemen. In de proeftijd ging de man toch weer in de fout. Hij zal zich op 24 mei voor de rechtbank moeten verantwoorden voor een poging tot doodslag. Hij zit in voorarrest. Zelf wilde hij graag vrijgelaten worden, hij is bang dat hij anders zijn woning kwijt zal raken.

Hij was bereid om een enkelband om te doen en hij zei dat hij zich zou houden aan een eventueel contactverbod met betrekking tot zijn vriendin. Daar was officier van justitie Thea Pitstra het niet mee eens. Zij wees erop dat de Dokkumer eerder is veroordeeld en dat hij, terwijl hij werd behandeld, weer in de fout was gegaan. "De belangen van de samenleving moeten voorrang hebben", aldus Pitstra. De rechtbank wees het verzoek tot vrijlating af, de Dokkumer blijft vastzitten tot aan de behandeling van de zaak.