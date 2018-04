Hurdegarypse rijdt bejaarde dorpsgenote aan

Publicatie: do 05 april 2018 13.41 uur

LEEUWARDEN - Een 37-jarige inwoonster van Hurdegaryp moet van de kantonrechter in Leeuwarden een boete van 200 euro betalen, omdat ze op 22 december 2016 op het trottoir voor haar woning aan de Burgemeester Drijberweg een bejaarde dorpsgenote aanreed. De Hurdegarypse reed met haar Chevrolet Captiva achteruit vanaf de oprit bij haar woning. Ze had de bejaarde vrouw, die volgens haar heel klein is en ook nog gebogen achter de rollator liep, over het hoofd gezien.

Bosje bloemen

Dat kwam volgens haar ook doordat de Chevrolet een hoge achterkant heeft. Het slachtoffer liep een gebroken heup op, gekneusde ribben en een bult op het hoofd. De vrouw is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De Hurdegarypse is haar inmiddels alweer tegengekomen, het gaat volgens haar goed met de oude vrouw. Na het ongeval heeft ze een bosje bloemen gebracht en een gesprekje met de dochter van het slachtoffer gehad.

Gevaar of hinder

Ze benadrukte dat ze rustig de oprit af was gereden. 'Ik heb echt goed opgelet', zei de vrouw. Het was dan ook niet een zogeheten opzetdelict waarvoor ze terechtstond, zei rechter Bauke Jansen. 'Het gaat om het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg', aldus officier van justitie Lianne Stoltenborg. Zij adviseerde de Hurdegarypse om extra spiegels op de Chevrolet te plaatsen, om herhaling te voorkomen. 'Voor hetzelfde hadden er kinderen gelopen. Dit moet nooit weer gebeuren', stelde de officier.

Sterke verkeersdeelnemers

Zij eiste een boete van 600 euro waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter maakte er 200 euro van, zonder een voorwaardelijk deel. 'Op deze manier probeer ik recht te doen aan de situatie', zei Jansen. 'Het moet een signaal zijn naar sterke verkeersdeelnemers zoals auto's, dat ze extra alert moeten zijn'. De Hurdegarypse zei dat ze haar lesje had geleerd, ze zei dat ze bijna nooit meer achteruit de oprit afrijdt.