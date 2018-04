32 tankstations van Van den Belt verkocht

DRACHTEN - VARO Energy neemt 32 tankstations van Van den Belt over. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt. De brandstofleverancier neemt 100% van de aandelen van de gebroeders Van den Belt BV en andere bedrijven over.

VARO zegt marktleider te zijn op het gebied van logistieke diensverlening van brandstoffen in de Benelux en is één van de grootste blenders en distributeurs van hernieuwbare brandstoffen in Nederland. Het bedrijf opereert of levert brandstoffen aan bijna 200 tankstations verspreid over het hele land, onder andere onder de merken Argos, amiGo, Brand Oil en DOC.



Roger Brown, CEO van VARO: "Met deze overname blijven we de aanwezigheid van ons bedrijf in het retail segment uitbreiden. Deze stap is dan ook in lijn met onze strategie om te groeien door middel van overnames, naast een voortdurende focus op organische groei."

Gerrit en Arjen van den Belt, directeuren bij Van den Belt, reageerden als volgend: "Wij zijn erg tevreden met deze overeenkomst. We zijn ervan overtuigd dat VARO de juiste partner is in deze veranderende markt om ons netwerk van tankstations op een hoger niveau te brengen wat betreft kwaliteit en dienstverlening."

Oliehandel van den Belt BV maakt geen deel uit van de overname. Eén van de huidige eigenaren blijft verantwoordelijk voor het beheer van dit onderdeel, dat actief is in de levering van brandstoffen, smeermiddelen, reinigingsproducten en AdBlue aan professionele eindgebruikers.



Naar verwachting zal de overname begin juni 2018 zijn afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door de ACM.