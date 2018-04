Jouster rijdt met 163 km/u over Centrale As

DAMWâLD - Een 26-jarige automobilist uit Joure heeft woensdagmiddag zijn rijbewijs moeten inleveren bij de politie. De man reed met 163 km/u over de Centrale As bij Damwâld. De politie hield op dat moment net een snelheidscontrole.

De man is staande gehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd. Tevens is er proces-verbaal opgemaakt. Op de Centrale As bij Damwâld geldt een maximum snelheid van 100 km/u.