Echtpaar Hoekstra-Schaafsma 65 jaar getrouwd

Publicatie: wo 04 april 2018 14.05 uur

DRACHTEN - Op 2 april was het 65 jaar geleden dat Wiemer Hoekstra, geboren 12 oktober 1929 te Eernewoude, en Nanke Schaafsma geboren 5 april 1928 te Smilde in het huwelijksbootje stapten. Beiden komen uit een schippersfamilie en na 5 jaar verkering was het dan zo ver. Na hun huwelijk zijn ze ook gaan varen op het vrachtschip van Wiemer zijn ouders.

In de loop der jaren werden de schepen steeds groter, en hadden meer laadvermogen. Hun hele woonkamer en hal hangen vol met de schepen waarop ze hebben gevaren. Ook was Wiemer al vroeg betrokken bij het skûtsjesilen op het Drachtster skûtsje De Twee Gebroeders, waar nu nog een telg op vaart n.l. Hattum Hoekstra.

In 1989 ging het echtpaar aan de wal wonen en kwamen terecht in Drachten, waar ze een woning betrokken aan de Ploeggang. Het varen zat in het bloed en er kwam een kruiser waar ze tot 2017 mee hebben gevaren. Ze kregen een dochter en een zoon, en hebben 5 kleinkinderen. Het paar verkeert nog in goede gezondheid, op een paar kleine mankementjes na. Een nieuwe heup en knie maar verder nog goed gezond.

Burgemeester Tom van Mourik kwam het paar namens de gemeente

Smallingerland feliciteren, en nam de trouwakte mee uit die tijd. Het feest is op 21 april met de hele familie met aanhang, en waar anders dan op het water in Earnewâld.

