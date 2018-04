Verdachte dreigt: 'Ik snij je hasses eraf'

Publicatie: wo 04 april 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 36-jarige Dokkumer is woensdag veroordeeld wegens bedreiging van een plaatsgenoot. Dat was in augustus 2016. De zaak had een ietwat macaber tintje: het slachtoffer is inmiddels overleden, in december vorig jaar. De man had bij de politie verklaard dat de Dokkumer geregeld met zijn auto voor zijn woning stond en bedreigingen riep. Op 11 augustus 2016 was er een getuige bij: een vriend die in de woning van het slachtoffer aan het schilderen was.

De mannen zaten te eten, toen de auto van de Dokkumer weer voor de woning stopte. De verdachte riep luidkeels dat hij zijn plaatsgenoot dood zou maken en hem 'de hasses' eraf zou snijden. Op de zitting van de politierechter ontkende de Dokkumer. Er zou wel eerder wat tussen hem en de andere man hebben gespeeld, maar die zaak was volgens hem geseponeerd. Het slachtoffer zou zijn moeder hebben bedreigd.

Volgens hem zag het slachtoffer dingen die er niet waren. Hij zei dat de man de hele dag aan het bier zat en dat hij zware medicijnen nam. Het slachtoffer had een vordering tot schadevergoeding ingediend, de man wilde 550 euro smartengeld. Omdat hij inmiddels is overleden, zou dat bedrag, als het zou worden toegewezen, aan de nabestaanden toekomen.

Maar de rechter verklaarde de vordering niet-ontvankelijk. De nabestaanden zouden zich in theorie tot de burgerlijke rechter kunnen wenden om de schade alsnog op de Dokkumer te verhalen. Voor de bedreigingen kreeg hij een boete van 375 euro, hetzelfde bedrag dat het Openbaar Ministerie eerder in de vorm van een transactie had aangeboden. Hij bleef tot aan het eind van de zitting volhouden dat zijn woorden waren verdraaid.