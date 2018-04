Gesprongen waterleiding in Kootstertille

Publicatie: di 03 april 2018 21.15 uur

KOOTSTERTILLE - Op de kruising van de Tillebuorren met de Mounewei in Kootstertille is dinsdagmiddag een waterleiding gesprongen. Dit gebeurde bij werkzaamheden. Een bedrijf was bezig om een afsluiter van een gasleiding te vervangen. Bij het graven werd de waterleiding geraakt.

Een onbekend aantal huishoudens in het oude gedeelte van Kootstertille kwam enige tijd zonder water te zitten. Men is tot laat in de avond bezig geweest om de lekkage te verhelpen.

