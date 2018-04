Echtpaar Kappe uit Surhuisterveen 60 jaar getrouwd

Publicatie: di 03 april 2018 18.34 uur

SURHUISTERVEEN - Echtpaar Kappe uit Surhuisterveen 60 jaar getrouwd



Burgemeester Gerben Gerbrandy bezocht op dinsdag 3 april het echtpaar Kappe uit Surhuisterveen. Bert Kappe en Frederiek Kappe-Berkhof vierden in familiekring dat zij die dag 60 jaar getrouwd zijn.



Bart Kappe is geboren op 9 november 1934 in Zwolle en opgegroeid in Nijeveen. Frederiek Kappe-Berkhof is geboren op 29 juli 1931 in Heino. De vonk sloeg over op de kweekschool in Meppel waar zij elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Op 3 april 1958 is het echtpaar in Steenwijk in het huwelijksbootje gestapt. Het echtpaar heeft vier kinderen, zeven kleinkinderen en één achterkleinkind.



De heer en mevrouw Kappe zijn beide na hun huwelijk werkzaam geweest als onderwijzer in Damwoude. Van 1968 tot 1991 was meneer Kappe hoofd van basisschool it Fundamint in Surhuisterveen. Gedurende veertig jaar heeft hij diverse functies binnen de kerkenraad bekleed. Ook was hij leider van de Shalom Singers uit Surhuisterveen. Meneer Kappe houdt van zingen en geeft nu nog catechisatieles in Lauwershiem in Surhuisterveen. Mevrouw Kappe-Berkhof is na de geboorte van de kinderen gestopt met werken als onderwijzeres. Naast de zorg voor de kinderen en het huishouden was zij bestuurslid vrouwenvereniging van de Nederlandse Hervormde kerk.



Het echtpaar woont nog zelfstandig en ze zijn beide gezond, vitaal en zelfredzaam.

FOTONIEUWS