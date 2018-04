Kop-staartbotsing op Zuiderhogeweg

Publicatie: di 03 april 2018 17.14 uur

DRACHTEN - Op de Zuiderhogeweg in Drachten zijn dinsdag rond 16.25 uur twee voertuigen op elkaar gebotst. Bij het ongeval raakte de rij-instructeur van de lesauto gewond. Deze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De voorste lesauto werd bij het ongeval door onbekende oorzaak van achteren aangereden. De politie heeft tijdens de afhandeling van het ongeval één rijstrook afgezet.