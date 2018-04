Spookrijder op WÃ¢ldwei was onder invloed

Spookrijder op Wâldwei was onder invloed

Publicatie: di 03 april 2018 13.54 uur

GARYP - De spookrijder die op Paasmaandag over de verkeerde weghelft van Leeuwarden naar Drachten reed, was onder invloed van drank of drugs. Dat meldt de LC. Na enkele lichte aanrijdingen voor en na het viaduct van Garyp kwam de bestuurder in de middenberm bij de vangrail tot stilstand. Hij werd korte tijd later aangehouden door de politie.

De politie heeft bloed laten afnemen en een proef voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd. Het rijbewijs van de automobilist is ingevorderd.