Drachtster (41) onder invloed van drugs

Publicatie: di 03 april 2018 11.31 uur

LEEUWARDEN - Een 41-jarige automobilist uit Drachten is maandagnacht door de politie aangehouden. De man reed omstreeks 4.30 uur tegen het verkeer in op De Centrale in Leeuwarden. Dit was meteen de reden voor de politie om de man te controleren.

Tijdens de staandehouding werd het voor de agenten duidelijk dat de man onder invloed van drugs was. De Drachtster is meegenomen naar het bureau voor een bloedproef. Het bloed gaat naar het Nederlands Forensisch Instituut voor onderzoek. Verder is het rijbewijs van de verdachte ingevorderd.

Wederhoor van de verdachte: (16.00 uur)

De 41-jarige Drachtster heeft deze site een reactie gegeven naar aanleiding van dit verhaal van de politie en zegt dat hij als een varken is behandeld door de agenten. Hij zou een vriend thuisbrengen en die wilde bij de Centrale een plasje plegen. Hij besloot een rondje te gaan rijden en vergiste zich 'in het juiste baantje'.

De blaastest verliep goed en de agenten vroegen hem of hij drugs had gebruikt. Hij gaf eerlijk antwoord dat dat urenlang geleden was: "toen was er nog wel een tijdje zondag te gaan." Hij heeft vervolgens meegewerkt aan de speekseltest maar de agenten hadden hun uitrusting niet voor elkaar. Er moest een tweede dienstauto komen waarna 'met een mega krijt achtig ding in je mond wordt geroerd'. Op de uitslag waren nauwelijks streepjes te zien. De Drachtster werd daarop overgebracht naar een bureau op een afgelegen industrieterrein.

De test zorgde voor een rare smaak in de mond en hem werd een glaasje water geweigerd. "Nee zei dezelfde diender (grn63047) met een smile op zijn gezicht. Toen ik begon te kokhalzen en ik zei, ach jij moet het zo opdweilen kon de grn63047 wel ineens met een spoedig drafje mij van een glaasje water voorzien." Hij werd daarna in een hokje met een koude tegelvloer geplaatst. "De hulp-officier van justitie kwam me wel een paar belasting-slippers brengen. Erg aardig van hem, sympathieke aardige vent best wel."

"Wat ik deed niet handig maar hoe zij je behandelen ronduit treiterend door een aantal. Trouwens uit de testen is nog helemaal niks bewezen, de eerste 2 waren in orde. Met de bloedtest pas na aantal dagen duidelijkheid. Gister is er helemaal niks bewezen. En in Nederland ben je onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Toch kreeg ik een rijontzegging van 24 uur en passen ze op mijn roze pasje minimaal tot uitslag bloedafname."