Spookrijder tot stilstand gebracht op WÃ¢ldwei

Spookrijder tot stilstand gebracht op Wâldwei

Publicatie: ma 02 april 2018 18.07 uur

GARYP - Een spookrijder is op maandag rond 17.30 uur tot stilstand gebracht langs de middenberm van de Wâldwei bij Garyp. De bestuurder reed vanaf Leeuwarden richting Drachten over de verkeerde weghelft.

Hoe de bestuurder tot stilstand is gebracht, is nog onduidelijk. Aan beide kanten van het viaduct van Garyp stonden na het incident auto's in de berm. Twee bergers zijn ter plaatse gekomen om auto's af te voeren. De politie kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Er raakte niemand gewond.

Vanwege de afhandeling van de berging ontstond er eventjes een kleine file rondom het viaduct. Deze ontstond tevens doordat een politieauto met behulp van 'blokrijden' het tegemoetkomende verkeer langzamer had laten rijden. Nog voordat de spookrijder deze stroom auto's tegenkwam, was de spookrijder al tot stilstand gebracht.