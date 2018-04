Actie: voorjaarsschoonmaak bij OkÃ©-PC

Actie: voorjaarsschoonmaak bij Oké-PC

Publicatie: zo 01 april 2018 10.10 uur

BURGUM - De hele maand april is er weer de voorjaarsschoonmaak-actie waarbij een computer of laptop helemaal wordt doorgelicht en nagekeken tegen een extra voordelig tarief van € 20,-. Deze uitgebreide "computer-APK" kost normaal € 45. De afgelopen jaren was dezelfde actie zo'n succes, dat Oké-PC heeft besloten deze dit jaar nogmaals te houden.

Na verloop van tijd kunnen computers trager worden omdat ze vollopen met onnodige bestanden. Ook duiken er soms vervelende pop-ups met reclame op en kunnen er veiligheidsrisico's ontstaan omdat updates niet tijdig worden geïnstalleerd. Door de computer op te schonen, te checken op virussen en updates te installeren, loopt hij na de check veel soepeler als voorheen. Ook eventuele risico's worden weggenomen.

Mochten er bijvoorbeeld problemen zijn met de virusscanner, dan krijgt de eigenaar hierover advies. De computer wordt ook letterlijk schoongemaakt: de binnen- en buitenkant worden ontdaan van alle stof en vuil dat zich daar heeft verzameld.

Computers en laptops kunnen worden langs gebracht bij de vestigingen in Burgum en Dokkum. Klanten moeten rekenen op een behandeltijd van een paar dagen, maar krijgen daarna een computer of laptop terug die weer loopt als een trein.

Over Oké-PC Fryslân

Oké-PC Fryslân is de computerspeciaalzaak met bijna 25 jaar ervaring en winkels in Burgum en Dokkum. Oké-PC Fryslân is onderdeel van de Oké-groep, een groep bedrijven die actief zijn ICT & telecom. Oké-IT-services houdt zich bezig met zakelijke automatisering en bij Oké-telecom is er voor internetlijnen, vaste en mobiele telefonie.

Westersingel 49A

9251 HG Burgum

0511-200200

Aalsumerpoort 10

9101 JL Dokkum

0519-200200

Website: https://okepc.nl