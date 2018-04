De Peinder Mieden krijgt eigen glasvezel-lijn

Publicatie: zo 01 april 2018 09.57 uur

OPEINDE - Vrijdag heeft de Vereniging van Eigenaars De Peinder Mieden een contract getekend met KPN/Reggefiber voor het aanleggen en aansluiten van 41 huizen op glasvezel. Dit is het resultaat van een unieke samenwerking en het is de eerste grootschalige aansluiting op glas in het buitengebied in Friesland.

In 2017 heeft de Vereniging (het collectief van grondeigenaren) zelf een aantal marktpartijen benaderd om onder voorwaarden de energieneutrale huizen in Opeinde aan te sluiten op glas. Daar is de aanbieding van KPN/Reggefiber als meest gunstige uit naar voren gekomen. Bijzonder is dat de aanleg voor een vast bedrag per adres wordt aangelegd zonder maandelijkse bijdrage op de glasvezelkabel. Ook bijzonder is dat er een gunstige offerte is overeengekomen ondanks de verspreid liggende bebouwing.

Het bouwrijpmaken is inmiddels gestart; met deze overeenkomst wordt de glasvezel samen met de andere nutsvoorzieningen (behalve gas) de komende weken aangelegd. Het bouwrijpmaken is gegund aan Van der Wiel Infra te Drachten. De werkzaamheden zijn voor de zomervakantie afgerond, daarna beginnen de eerste bewoners met de bouw van hun woning.