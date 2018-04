Hinken in 'de stijl' op Museumplein in Drachten

Publicatie: zo 01 april 2018 09.55 uur

DRACHTEN - Het Museumplein is vrijdag verfraaid met vier tegelplateaus. Ze zijn gemaakt in de stijlkleuren en werden geplaatst in het kader van het jaar van 'de stijl'. Ook veel winkelpanden in het centrum zijn versierd met producten in de stijl, wat een fleurig geheel geeft.

Het plateau bestaat uit een aantal grote tegels die een geheel vormen. Ze zijn aangebracht aan de voorzijde van museum Dr8888. 2018 is het jaar van de stijl.

