Bijzondere voertuigen op 'Klassieker 2018'.

Publicatie: za 31 maart 2018 23.30 uur

DRACHTEN - In het Fries Congrescentrum aan de Oprijlaan in Drachten vindt dit weekend de 3e editie van 'Klassieker' plaats. In de ruim opgezette beurs staan enkele honderden gerestaureerde en originele klassiekers en oldtimers van minimaal 25 jaar oud. Tevens is er een beurs met onderdelen, kleding en diverse accessoires.

Een bijzonder exemplaar is een motor van het merk Martinsyde Newman. Van dit type zijn slechts nog 3 op de wereld en 1 in Nederland. Het model werd gebouwd in 1919. Eigenaar Gert Holmersma uit Marum heeft diverse vooroorlogse motoren waarvan een aantal op de beurs tentoongesteld staan.

De beurs is op eerste en 2e paasdag geopend van 10.00 tot 17.00. Eigenaren van oltimers kunnen op een speciaal buitenpaddock parkeren wat ook deel uitmaakt van het beursterrein.

FOTONIEUWS