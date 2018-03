Politie peppert agressieve man in Beetsterzwaag

Publicatie: za 31 maart 2018 16.17 uur

BEETSTERZWAAG - Vrijdagavond werd een 26-jarige man uit Drachten aangehouden in Beetsterzwaag. Toen de twee agentes de man wilden aanhouden, werd hij agressief en begon hij geweld te gebruiken.

De agenten gaven de man een stopteken, omdat ze een alcohol controle wilden uitvoeren. Toen ze de man lieten blazen en er uitkwam dat hij te diep in het glaasje had gekeken, werd hij aangehouden.

De bestuurder zag het niet zitten om een nachtje door te halen op het politiebureau. Hij werd zeer agressief en begon geweld te gebruiken tegen de twee agentes. Deze hebben vervolgens de man gepepperd en assistentie gevraagd aan de collega’s.

Op het politiebureau blies de man maar liefst 940 ug/l. Dit is bijna vijf keer zoveel dan is toegestaan. Ook kon de politie vertellen dat dit de derde keer in twee weken is dat de bestuurder werd aangehouden.