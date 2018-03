Auto in de sloot langs Lauwersseewei

Publicatie: vr 30 maart 2018 23.56 uur

RINSUMAGEAST - Op de Lauwersseewei (N361) tussen Dokkum en Rinsumageast is vrijdagavond rond 22.00 uur een voertuig in het water geraakt. Er zaten drie inzittenden in de auto.

De auto reed over de Lauwersseewei en werd gewaarschuwd door een tegenligger. De bestuurder zag ineens een zwaan voor de auto opduiken en is uitgeweken. Toen raakte de Renault in de slip en kwam in een sloot tot stilstand. De drie inzittenden, waaronder een kind, konden het voertuig zelfstandig verlaten.

De politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse en de inzittenden zijn onderzocht. Niemand van hen raakte dusdanig gewond dat vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk was. Berger Boersma heeft het voertuig geborgen.

