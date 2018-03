Eis 1,5 jaar cel voor verkrachting 15-jarig meisje

Publicatie: vr 30 maart 2018 18.00 uur

LEEUWARDEN - Anderhalf jaar cel en een jaar voorwaardelijk, dat was de straf die officier van justitie Eelco Jepkema vrijdag eiste in de rechtszaak tegen een 25-jarige inwoner van Oentsjerk. Jepkema vindt dat de Oentsjerker op 17 december vorig jaar in de buurt van een horecagelegenheid in Hurdegaryp een 15-jarig meisje heeft verkracht. De twee hebben seks gehad en er zijn seksuele handelingen gepleegd.

Hardhandig

Tot zover zijn beide partijen het wel eens. Het meisje heeft echter verklaard dat ze tegen haar wil seks heeft gehad met de verdachte. Ze zou verschillende malen hebben aangegeven dat de Oentsjerker wat haar betrof te ver ging. De verdachte zou hardhandig en grof te werk zijn gegaan , zij zou een aantal malen hebben aangegeven dat ze wilde stoppen. Volgens de verdachte klopte dat niet.

Werkelijkheden

Hij zou hebben gevraagd of hij verder mocht gaan en het meisje zou daarin toegestemd hebben. Op het eind zou hij haar ook nog gevraagd hebben of ze spijt had. 'Dat had ze niet', zei de Oentsjerker. Advocaat Jan Boksem stelde dat beide betrokkenen hetzelfde hebben meegemaakt, 'maar ze hebben niet hetzelfde ervaren'. Hij ging er vanuit dat zowel de verdachte als het meisje niet hebben gelogen. 'Hun werkelijkheden zijn voor allebei waar', aldus de raadsman.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Het meisje had behoorlijk wat gedronken, waardoor zij volgens Boksem 'wellicht niet de juiste signalen heeft gegeven'. De verdachte op zijn beurt heeft zich niet gerealiseerd dat hij iets met het meisje deed tegen haar wil. 'De intentie om het slachtoffer te verkrachten was er niet', zei Boksem. De verdachte is volgens een psycholoog verminderd toerekeningsvatbaar.

Inlevingsvermogen

Bij hem is een autistische stoornis vastgesteld, en -op bepaalde vlakken- een lichtelijke verstandelijke beperking. Verder stelde een psycholoog een gebrek aan sociaal inzicht en inlevingsvermogen vast. De vraag is volgens de psycholoog in hoeverre de verdachte heeft aangevoeld wat het meisje wilde, of wat ze juist niet wilde. Boksem vond dat de rechtbank zijn cliënt moest veroordelen voor een veel lichter delict: het hebben van seks met iemand jonger dan 16 jaar en niet voor verkrachting, zoals de officier wilde.

Locatieverbod

De verdachte wist dat het meisje 15 was en dat hij, als meerderjarige, geen seks met haar mocht hebben. Boksem bepleitte een celstraf gelijk aan het voorarrest plus een -lange- voorwaardelijke gevangenisstraf. Verder zou de Oentsjerker behandeld moeten worden en zou hij een contact- en locatieverbod -voor het café in Hurdegaryp- moeten krijgen. Het meisje vorderde 5000 euro smartengeld en ruim 700 euro voor gemaakte kosten. Voor haar voelt het alsof haar onschuld haar is ontnomen. Ze durft niet meer alleen op stap te gaan. De Leeuwarder rechtbank doet op 13 april uitspraak.