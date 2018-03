Kruispunt KrÃºswei in DamwÃ¢ld 25 dagen gestremd

Kruispunt Krúswei in Damwâld 25 dagen gestremd

Publicatie: vr 30 maart 2018 16.45 uur

DAMWâLD - Het kruispunt in de Haadwei met de Doniawei en Foarwei in Damwâld gaat op de schop. Dit betekent dat de kruising van 3 tot en met 29 april volledig afgesloten wordt voor het autoverkeer. Dit is veiliger en het werk kan dan in vier in plaats van zes weken afgerond worden.

Voor autoverkeer komen goede omleidingsroutes en voor fietsers en wandelaars een veilige route langs het werk. De werkzaamheden zijn volgens de gemeente uiterlijk vóór 4 mei 2018 afgerond.