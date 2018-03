Irakees mishandelde z'n kinderen 'voor de grap'

Publicatie: vr 30 maart 2018 13.27 uur

LEEUWARDEN - In de rechtszaak tegen een 44-jarige Irakese asielzoeker is vrijdag bij de rechtbank in Leeuwarden een gevangenisstraf van acht maanden geëist, plus vier maanden voorwaardelijk. De vrouw van de Irakees deed in december vorig jaar aangifte tegen haar man: hij zou haar en drie van de vier kinderen jarenlang hebben mishandeld. Dat zou al zo'n zestien haar hebben geduurd, sinds het begin van het huwelijk.

Het gezin kwam eind 2015 naar Nederland en verbleef vervolgens in verschillende asielcentra. De eerste drie maanden zat de familie in Musselkanaal, later volgden er overplaatsingen naar Burgum en daarna naar Drachten. Daar zitten de vrouw en kinderen van de verdachte nog steeds. De man zit vast, hij staat nu ingeschreven bij het azc in Burgum. Hij ontkende alle aantijgingen aan zijn adres. Volgens hem is er sprake van een complot.

Sinds hij zich bij aankomst in Nederland tot het christendom bekeerde, zouden andere azc-bewoners zijn vrouw tegen hem opgezet hebben. 'Ik word gezien als een afvallige', zei de verdachte. Volgens officier van justitie Peter van der Spek is er voldoende bewijs tegen de man. De echtgenote heeft volgens Van der Spek pas aangifte gedaan 'toen het water haar aan de lippen stond'. Zij en de kinderen zouden doodsbang zijn geweest voor hun echtgenoot en vader.

De aangifte werd volgens de officier ondersteund door 'hele nare foto's' van bloeduitstortingen op de armen van de vrouw. Bij twee asielcentra waren in een logboek meldingen vastgelegd van huiselijk geweld en relationele problemen.Ook de kinderen hadden verklaard dat hun moeder werd mishandeld en dat zij werden geslagen, als ze probeerden hun moeder te beschermen.

Het zoontje zou vol met de vuist in het gezicht zijn geslagen en in de buik zijn getrapt. Vader zou de kinderen bijna dagelijks 'voor de grap' klappen hebben gegeven. De officier wil dat de man behandeld wordt en dat hij een contactverbod krijgt. Ook zou hij zich niet in Drachten mogen vertonen, waar zijn echtgenote en de kinderen verblijven.

De Leeuwarder rechtbank doet op 13 april uitspraak.