Rolluik weigert, brandweer redt pizza-baas

Publicatie: vr 30 maart 2018 11.44 uur

DRACHTEN - De eigenaar van een pizzeria aan de Oudeweg in Drachten zat vrijdagochtend vast in zijn pand. De man had donderdagavond de rolluiken gesloten maar deze wilden vervolgens niet meer omhoog. De eigenaar had aanvankelijk diverse monteurs geprobeerd te bellen maar hij kon niemand bereiken.

Om 10.51 uur werd uiteindelijk de brandweer van Drachten gealarmeerd om de pizza-baas te bevrijden. Binnen tien minuten wisten de brandweerlieden het rolluik te verwijderen waarop de pizzeria eigenaar weer vrij man was.

