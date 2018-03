Stalker stuurt mails en fotos van verminkte lijken

Publicatie: do 29 maart 2018 12.30 uur

LEEUWARDEN - Op 20 augustus 2013 werd een toen 54-jarige inwoner van Burdaard door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden, plus 10 maanden voorwaardelijk. De man had de auto van zijn schoonouders, in Tytsjerk, in brand gestoken. De Burdaarder wilde duidelijk maken dat de schoonvader zich niet met de relatieproblemen van hem en zijn toenmalige echtgenote moest bemoeien. Donderdag, ruim vier jaar later, zat de man, 58 inmiddels en nu ingeschreven op een adres in Burgum, weer tegenover drie rechters van de Leeuwarder rechtbank.

Dreigmails

Ditmaal wordt hij ervan verdacht dat hij een hele reeks personen heeft gestalkt. Het gaat om een lange lijst van mensen die -voornamelijk via de mail- dreigberichten van de verdachte zouden hebben ontvangen. De ex-partner kreeg mailtjes in haar inbox, familieleden van de ex en haar werkgever, maar ook oud-collega's bij de provincie Fryslân, een medewerker van de reclassering, iemand van de politie, een journalist van de Leeuwarder Courant en zelfs een gedetineerde waar de verdachte mee op cel heeft gezeten werden getrakteerd op dreigmails.

Oud-celmaat

In niet mis te verstane bewoordingen maakte de verdachte zijn grieven kenbaar. Zijn ex verweet hij dat er geen omgangsregeling met de kinderen was en ze zou zijn bankrekening hebben geplunderd. De provincie, zijn oud-werkgever, zou loon achter hebben gehouden en zijn voormalige collega's verweet hij dat zij ervoor hadden gezorgd dat hij depressief was geraakt. De oud-celmaat verdacht hij ervan dat die de woning in Burdaard zou hebben leeggeroofd. De mailtjes bevatten doodsbedreigingen -er werd onder meer gedreigd met de Russische maffia- en gingen soms vergezeld van foto's van verminkte lijken.

Gmail-account

De verdachte wilde niets zeggen, hij beriep zich op zijn zwijgrecht. Bij de politie had hij verteld dat hij dacht dat zijn ex en haar broer zijn Gmail-account hadden gekraakt, zij zouden de mails hebben gestuurd. De man verbleef een tijd in Oekraïne en omringende landen. Nadat hij de verplichtingen jegens de reclassering niet nakwam, hij moest zich elke twee weken melden, werd hij in Bulgarije opgepakt en overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten, om de 10 maanden voorwaardelijk van de straf uit 2013 alsnog uit te zitten.

Persoonlijkheidsstoornis

Bij de vorige zaak werd een narcistische persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. In de aanloop naar de nieuwe zaak sprak de verdachte opnieuw met een psycholoog. Die zwakte de eerder gemaakte conclusie van een collega af en stelde vast dat de man lijdt aan een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken. De verdachte heeft moeite om te gaan met hevige emoties, die kan hij niet in goede banen leiden. Dat maakt dat de feiten hem in verminderde mate moeten worden toegerekend. Volgens de reclassering laat hij zich door niets of niemand beïnvloeden of sturen.

Prepensioen

Eigenlijk zou hij behandeld moeten worden, maar omdat hij niet gemotiveerd is, is dat geen optie. En dus eiste officier van justitie Rianne Wildeman een 'kale' gevangenisstraf van 30 maanden. Zij was ervan overtuigd dat de verdachte achter de vele dreigmails zit. Wildeman noemde het 'zorgelijk' dat de man niets wilde verklaren, dat roept vragen op. 'Waarom vindt hij dat hij dit mensen aan moet doen? De aangevers zijn bang', zei de officier. De verdachte merkte eerder al op dat hij niet kan wachten tot hij 60 is, dan krijgt hij zijn prepensioen. 'Dan ga ik naar de Oekraïne en ik kom nooit weer terug'.

De Leeuwarder rechtbank doet op 12 april uitspraak.