Gedichten op achterkant parkeerkaartjes

Publicatie: do 29 maart 2018 11.40 uur

DRACHTEN - In het kader van LF 2018 gaat de gemeente Smallingerland gedichten plaatsen op de parkeerkaartjes van de parkeergarage Raadhuisplein in Drachten. Het idee werd ingebracht bij het college van B&W en na onderzoek blijkt dat het mogelijk is voor de parkeergarage. Voor de parkeerterreinen elders in Drachten komen er geen gedichten op de parkeerkaartjes.

De gemeentedichter is benaderd en hij gaat een gedicht maken voor het plan. Nadat het gedicht klaar is, zal het plan voor een half jaar worden uitgevoerd. Er is 1432,75 euro excl. btw. uitgetrokken voor het plan.