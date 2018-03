'Als u weer gaat drinken, gooit u uw glazen in'

Publicatie: wo 28 maart 2018 18.05 uur

LEEUWARDEN - In een maand tijd pleegde een 53-jarige inwoonster van Drachten drie winkeldiefstallen: eentje op 27 december, toen ze bij de Poiesz in haar woonplaats een blikje bier pikte. Een maand later, op 27 januari stal ze bij twee winkels in het Drentse Norg blikjes bier en een fles wijn. Voor die laatste twee diefstallen had de Drachtster woensdag op de zitting van de politierechter een verklaring. Ze was op vakantie en haar portemonnee was gestolen.

'Ik dacht kom nou, ik ben op vakantie en zelfs daar moeten ze mijn portemonnee stelen', zei de Drachtster. Uit frustratie was ze zelf gaan stelen. De vrouw begaf zich op glad ijs: ze is eerder veroordeeld voor winkeldiefstallen, ze liep in twee verschillende proeftijden. Er hing haar een voorwaardelijke werkstraf van 30 uur boven het hoofd, plus een week zitten. Dat ze een strafblad heeft, heeft alles te maken met haar alcoholverslaving.

Ze zit nu in Drachten bij Zienn, maar ze staat op de nominatie om opgenomen te worden in een afkickkliniek in Heerenveen. Omdat ze eerder is veroordeeld, hing er een gevangenisstraf in de lucht. Dat zou volgens de Drachtster een averechts effect hebben, dan zou ze waarschijnlijk weer aan de drank raken. Toch vorderde de officier van justitie dat ze die ene week voorwaardelijk alsnog uit zou moeten zitten.

De 30 uur voorwaardelijk zou ze dan ook moeten werken, plus 60 uur voor de nieuwe feiten. De rechter deed het anders: zij vond het allerbelangrijkste dat de vrouw in de kliniek kwam. Daarom stuurde ze de Drachtster niet naar de gevangenis, maar zette ze de week voorwaardelijk om in 30 uur werkstraf. De andere 30 uur moet de vrouw ook werken en als een stevige stok achter de deur legde de rechter vier weken voorwaardelijke celstraf op. Met een duidelijke waarschuwing: 'Dat als u toch weer gaat drinken, u uw glazen echt goed ingooit'.